Diretta Qatar-Senegal ore 14: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

AL-THUMAMA (Qatar) - Via al secondo turno della fase a gironi del Mondiale in Qatar . Torna in campo il Gruppo A con Qatar-Senegal. La nazionale del paese ospitante ha debuttato con un ko senza storie contro l' Ecuador (decisiva la doppietta di Enner Valencia ). I Leoni del Teranga sono capitolati nel finale sotto i colpi dell' Olanda (reti di Gakpo e Klaassen ). Sfida inedita tra le due nazionali. In palio punti importanti per sperare di proseguire nel torneo.

Dove e a che ora vedere Qatar-Senegal: orari e canali

L'incontro tra Qatar e Senegal, valido per il secondo turno della fase a gironi del Gruppo A dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma al Al-Thumama Stadium di Al-Thumama alle ore 14. Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai 2 in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Segui la diretta di Qatar-Senegal sul nostro sito

Qatar-Senegal, le probabili formazioni

QATAR (5-3-2): Al-Sheeb; Pedro Miguel, Al-Rawi, Khoukhi, A. Hassan, Ahmed; Hatem, Al-Haydos, Boudiaf; Afif, Ali. A disposizione: Y. Hassan, Barsham, Waad, Salman, Kheder, Mohammad, Asad, Al-Hajri, Madibo, Al-Hadhrami, Gaber, Tarek Mashaal, Alaaledin, Muntari, Muneer. Ct: Sanchez.

SENEGAL (4-3-3): E. Mendy; Jakobs, Diallo, Koulibaly, F. Mendy; Gana Gueye, Kouyate, N. Mendy; I. Sarr, Dia, Diatta. A disposizione: Dieng, Gomis, Cisse, M. Ndiaye, Ballo, Sabaly, Name, P. Gueye, Ciss, P. Sarr, M. Ndiaye, Jackson, I. Ndiaye, Diedhiou, Dieng. Ct: Cissé.

ARBITRO: Mateu Lahoz (Spagna).