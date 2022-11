Top & Flop Mondiali, una perla alla Neymar

Nessuno dei grandi protagonisti attesi, da Cristiano Ronaldo a Neymar , da Valverde a Sergej Milinkovic-Savic , ha entusiasmato. Alcuni sono andati bene, altri un po’ meno, ma nessuno al proprio livello e solo CR7 ha segnato, su rigore. Il miglior giocatore di ieri è stato quello meno dotato di tecnica di tutto il Brasile , quello meno famoso, quello che col suo club, il Tottenham , aveva segnato solo due gol, gli stessi che Richarlison ha segnato alla Serbia . La seconda rete è stata un capolavoro: cross di Vinicius da sinistra, palla controllata di sinistro, torsione del corpo e rovesciata di destro. Sembrava un gol di Neymar e invece era di Richarlison che fino alla prima rete non aveva toccato palla. Una segnalazione anche per Vanja Milinkovic-Savic : senza le sue parate la Serbia avrebbe rischiato la goleada.

Il ct

Mentre il suo collega Otto Addo, forse nel tentativo di sorprendere con un colpo di genio, l’ha combinata grossa davvero togliendo sull’1-1 l’uomo dell’assist (Kudus) e l’uomo del gol (Andre Ayew), Fernando Santos ha sorpreso davvero col cambio giusto, quello di Leao al posto di Ruben Neves. Conosce la sua squadra e i suoi uomini, il vecchio Santos, e ha capito che quello era il momento giusto. Non solo, tutti si aspettavano l’uscita di Joao Felix, invece il ct portoghese l’ha tenuto in campo finché il ragazzo ha segnato il gol che ha rimesso davanti al Ghana la sua nazionale. Occhio lungo, scelte giuste.

Portogallo, Leao irrompe ai Mondiali!

La sorpresa



Per un’ora il titolo sarebbe spettato alla Serbia, ma quando il Brasile ha alzato ritmo e qualità è uscita di scena. In questa giornata come sorpresa si può premiare solo la Corea del Sud, non proprio una nazionale di secondo piano, ma di sicuro non dello spessore tecnico come l’Uruguay. Ha accelerato subito, per far capire alla Celeste che non sarebbe stato semplice superarla. Ha giocato con idee chiare, con buona organizzazione, con una certa solidità e ha portato qualche pericolo alla porta uruguayana.

La Corea ferma l'Uruguay: è 0-0

La delusione

Dopo il crollo dell’Argentina, ecco un’altra sudamericana che delude, l’Uruguay, fermata sul pareggio dalla Corea del Sud. Lenta, macchinosa, non è stata nemmeno fortunata (due pali), ma soprattutto non è stata aiutata (anzi) dalle scelte in corsa del suo ct Diego Alonso. Fra i cambi meno comprensibili quello del napoletano Olivera, uno dei più lucidi in campo.