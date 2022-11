Luis Enrique e la Spagna: "Orge prima della partita? Io e mia moglie..."

"Io facevo quello che dovevo fare"

Dopo la vittoria ottenuta contro il Costa Rica, l’allenatore si è messo a disposizione aprendo la chat, e non si è tirato indietro quando sono arrivati quesiti relativi al sesso prima delle partite. La risposta di Luis Enrique non si è fatta attendere, e ha sorpreso gli spettatori. “Fare un’orgia prima di una partita non è il massimo - sottolinea Luis Enrique su Twitch - a me non importa se i miei giocatori fanno sesso oppure no. Se lo fanno, è perché ne hanno bisogno, e quindi va bene. Farlo con buon senso, con la propria moglie o la propria partner va bene. Io da giocatore, quando non ero in ritiro, facevo quello che dovevo fare…“.