Football contro soccer: l'antica diatriba tra inglesi e statunitensi, si è nuovamente accesa a pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida tra Inghilterra-Stati Uniti, gara valevole per la seconda giornata del Gruppo B. Sul web è comparso un video che ritrae i tifosi statunitensi intonare il coro: "It's called soccer". La risposta inglese non si è fatta attendere e tramite i social molti hanno manifestato il proprio disappunto: "E' tutto molto imbarazzante", hanno commentato diversi utenti.