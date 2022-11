Diretta Francia-Danimarca alle 17, probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

DOHA - Dopo l'esordio contro l' Australia , i campioni in carica della Francia tornano in campo per la seconda giornata del Gruppo D. Sul proprio cammino la squadra di Deschamps trova la Danimarca che, reduce dal pareggio alla prima giornata contro il Messico, ha bisogno di punti per la propria classifica.

Dove e a che ora vedere Francia-Danimarca: orari e canali

L'incontro tra Francia-Danimarca, valido per il secondo turno della fase a gironi del Gruppo D dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma allo Stadium 974 di Doha alle ore 17 (19 locali). Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai 1 in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Francia-Danimarca, probabili formazioni

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Upamecano, Varane, T.Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud. CT: Deschamps. A disposizione: Mandanda, Areola, Koundé, Konaté, Disasi, Saliba, Fofana, Camavinga, Veretout, Guendouzi, Coman, Kolo Muani, Thuram.

DANIMARCA (3-4-2-1): Schmeichel; Andersen, Kjaer, Christensen; Kristensen, Hojbjerg, Damsgaard, Maehle; Skov Olsen, Eriksen; Dolberg. CT: Hjiulmand. A disposizione: Christensen, Ronnow, Nelsson, Bah, Norgard, Larsen, Wass, Jensen, Lindstrom, Skov, Braithwaite, Cornelius, Wind, Poulsen.

ARBITRO: Marciniak (Polonia)