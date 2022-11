Ascolti mondiali, Inghilterra-Usa 5.174.000 spettatori

ROMA - Se giocano i big l'ascolto sale. Per ora Brasile-Serbia di giovedì sera è stato il match più visto di Qatar 2022 con 6.602.000 spettatori e il 29,99 di share. Tre persone su dieci davanti alla Tv per il Mondiale orfano dell'Italia. Neymar & C. hanno fatto anche da traino al “Circolo dei mondiali” che ha toccato 1.795.000 conil 10 di share. Tutto su Rai1.