Alphonso Davies, dal campo profughi al gol al Mondiale: la sua storia è incredibile

Alphonso Davies ha coronato il suo sogno. "Un bambino nato in un campo di rifugiati non avrebbe dovuto farcela e invece giocherà al Mondiale. Nessuno può dirvi che i vostri sogni sono irrealizzabili", scriveva il giocatore del Bayer Monaco prima di iniziare la sua avventura in Qatar . Nella sfida contro la Croazia, il terzino ha segnato il gol più veloce dei Mondiali , e il primo storico per la nazionale canadese nella Coppa del Mondo.

La storia di Alphonso Davies

Davies nasce il 2 novembre 2000 nel campo profughi di Buduburam, in Ghana: i suoi genitori erano in fuga dalla guerra civile in Liberia. A cinque anni lascia il campo profughi in cui è cresciuto e arriva in Canada. Qui inizia la sua avventura da calciatore. Dopo aver iniziato la sua carriera da professionista in Canada a soli 15 anni, il Bayern Monaco si accorge di lui e lo porta in Europa a 19 anni.