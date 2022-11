Ascolti Mondiali, Spagna-Germania è la più vista

C'è il primo pienone a Qatar 2022. Tocca quasi gli 8 milioni di spettatori Spagna-Germania, sfida tutta europea, in bilico fino alla fine. In dettaglio sono state 7.634.000 le persone davanti alla tv con share da record, almeno fino a questo momento: 34,7%. Diventa così la partita più televista del Mondiale, seguita da Brasile-Serbia e Argentina-Messico, entrambe hanno raccolto un pubblico di oltre sei milioni. Per l'Albiceleste un picco da 7 milioni e 14 milioni di contatti unici al gol di Leo Messi che ha sbloccato il match e non solo.