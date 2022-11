Top & Flop Mondiali, Tite sa come si fa

Quando i commissari tecnici, come alcuni loro colleghi di club, credono di determinare il gioco e magari anche il risultato con le loro pensate, succede quello che è successo ieri alla Serbia quando Dragan Stojkovic ha deciso di sostituire il miglior giocatore in campo, ovvero Sergej Milinkovic-Savic . Che aveva segnato di sinistro il gol del 2-1 e stava entusiasmando col calcio che ben conoscono i tifosi laziali. Al suo posto è entrato Grujic mentre alla Serbia serviva il talento, la classe, la tecnica di Milinkovic. Grande partita del giovane ghanese Mohamed Kudus , classe 2000, autore di una doppietta decisiva contro la Corea del Sud. E’ uno dei gioielli dell’Ajax e in questo Mondiale sta mostrando tutto il suo valore. A 22 anni e 118 giorni è il secondo giocatore africano più giovane a segnare una doppietta ai Mondiali dopo il nigeriano Musa. Citazione anche per Bruno Fernandes: doppietta e palo contro l’Uruguay.

Peggior giocatore: Milenkovic e Nunez

Pessima giornata per il difensore centrale della Fiorentina. La rimonta del Camerun è causata da due distrazioni di Milenkovic che non sale con il tempo giusto e lascia agli attaccanti della nazionale africana il tempo per colpire. Sono errori strani per un difensore con la sua attenzione e la sua puntualità. Accanto al serbo va messo l’uruguayano Nunez. Se la Celeste è stata tanto inoffensiva contro il Portogallo è anche per colpa sua. Alonso lo ha tolto per disperazione.

Il ct: Tite

Tutto secondo pronostico. Due partite, due vittorie, anche senza Neymar, e passaggio del turno con una partita d’anticipo. Contro la Svizzera non è stato un grande Brasile, ma il suo ct l’ha organizzato bene, sapeva che gli svizzeri si sarebbero chiusi con l’unico obiettivo dello 0-0, non è partito all’assalto ma ha cercato di aggirare la massiccia barriera degli avversari. Tite lascerà la Seleçao a fine Mondiale e vorrebbe farlo con un trionfo. I primi 180 minuti lo portano dritto agli ottavi, potrà far riposare qualche titolare nell’ultima gara contro il Camerun. Tutto fa pensare che ritroveremo la sua squadra in questo Mondiale anche dopo metà dicembre.