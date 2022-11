Mondiali, cosa succede se due squadre arrivano a pari punti? I criteri di qualificazione

I criteri per il passaggio del turno

La Fifa, in caso di parità di punti, ha scelto come primo criterio per il passaggio agli ottavi di finale, la differenza reti. Se la parità dovesse continuare, allora verranno presi in esame i gol fatti. Se a finire a pari punti saranno tre squadre si ricorrerà anche alla classifica avulsa (numero di punti negli scontri tra le squadre coinvolte; differenza reti solo nelle partite tra le squadre coinvolte; numero di reti segnate nelle gare in questione). Come ultimo punto, varrà lo scontro diretto.

Cosa succede se anche la classifica avulsa è pari?

Nel caso in cui, la parità dovesse persistere verrà preso in esame il fairplay, con questi criteri: -1 punto per ogni ammonizione; - 3 punti per la espulsione dovuta a un doppio cartellino giallo; -4 punti per un’espulsione diretta; -5 punti per un cartellino rosso ricevuto da un giocatore già ammonito. La Fifa precisa che soltanto una di queste deduzioni è applicabile a ogni giocatore. Qualora non fosse ancora possibile trovare la squadra qualificata per gli ottavi, si ricorrerà al sorteggio.