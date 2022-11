Diretta Galles-Inghilterra ore 20: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

AL RAYYAN - Galles e Inghilterra si affontano allo Stadio Ahmed bin Ali di Al Rayyan (Doha) per il terzo e ultimo turno della fase a gironi del Gruppo B del Mondiale. La gara, in programma alle ore 20 (22 locali), è aperta a qualsiasi risultato, dove tutto può ancora succedere ai fini del passaggio del turno. Il Galles di Page è ultima nel gruppo con un punto, i Tre Leoni di Southgate primi con 4 punti. Inglesi che sono sicuri di passare il turno anche in caso di sconfitta con tre gol di scarto. Impresa dunque complicata per i Dragoni di Bale e Ramsey .

Dove e a che ora vedere Galles-Inghilterra: orari e canali

L'incontro tra Galles e Inghilterra, valido per il terzo e ultimo turno della fase a gironi del Gruppo B dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma allo Stadio Ahmed bin Ali di Al Rayyan (Doha) alle ore 20 (22 locali). Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai 1 in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Segui Galles-Inghilterra in diretta sul nostro sito

Le probabili formazioni di Galles-Inghilterra

GALLES (3-5-2): Ward; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Ramsey, Ampadu, Wilson, Williams; Bale, Moore. Ct: Page. A disposizione: Lockyer, Harris, Gunter, J. Williams, A. Davies, Smith, Allen, Levitt, James, Johnson, Morrell, Colwill, Thomas, Cabango.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane. Ct: Southgate. A disposizione: Henderson, Coady, Phillips, Wilson, Grealish, Foden, Rashford, Pope, Ramsdale, Alexander-Arnold, Dier, Gallagher, White.

ARBITRO: Vincic (Slovenia).

ASSISTENTI: Klancnik-Kovacic (Slovenia).

IV UOMO: Yamashita (Giappone).

VAR: Fritz (Germania).

ASS. VAR: Valeri (Italia).