Mondiali, Infantino e la nostalgia di Maradona

V o ce di popolo: basta con i Mondiali comprati e non assegnati, al rogo i dirigenti che fingono di curare gli interessi di tutti per farsi esclusivamente i propri. Hai voglia di sentirti “ qatariota ” come il “ berlinese ” John Fitzgerald Kennedy ai tempi del Muro, negli anni Sessanta, le stagioni della guerra fredda . Abbasso i dittatori, al diavolo i Paesi che violano i diritti umani. Giù il cappello di fronte agli iraniani che non cantano l’inno. Evviva la nazionale tedesca che si mette in posa e si tappa la bocca.

Poi, d’improvviso (ma non tanto), piomba in redazione una notizia: «Gianni Infantino sarà l’unico candidato alla presidenza della Fifa. A renderlo pubblico è la stessa Federazione attraverso una nota sul sito ufficiale. Nessun’altra candidatura è stata presentata per il 73º congresso che si terrà a Kigali, in Ruanda, il 16 marzo 2023». Risale al 17 novembre, è un cazzotto nello stomaco di coloro che hanno sempre sognato di cambiare le teste, e non semplicemente le facce. Il 2 dicembre 2010, quando il Qatar batté la concorrenza degli Stati Uniti, non comandava Infantino. Comandavano Sepp Blatter alla Fifa e Michel Platini all’Uefa. L’infantile Infantino lavorava con e per Michel. Non tremava nell’ombra: tramava.

È stata la crisi del sistema - che coinvolse e demolì i massimi equilibri, togliendo di mezzo sia il colonnello svizzero sia l’imprudente francese - a stuzzicargli e addobbargli l’appetito. In sella dal 26 febbraio 2016 e contrario a ogni limite di durata (vero, falso?), corre per il terzo mandato, e questo è un indizio ambiguo, spericolato. Sono i regni infiniti che pungolano il marcio, nella politica e nello sport. Joao Havelange governò la Fifa dal 1974 al 1998. Non pago di aver portato il Mondiale da 16 a 32 squadre, precipitò in un giro di tangenti e ricatti che ne macchiarono la fedina. E dopo di lui, Blatter, il suo vorace delfino, monarca assoluto dal 1998 alle dimissioni del 2015: per scalzarlo, ci volle la curiosità dell’Fbi. In ambito olimpico, Juan Antonio Samaranch fu votato, eletto e confermato dal 1980 al 2001. Un ventennio con mancia. Nativo di Barcellona, tramontò nel fango degli scandali: non ultimo, l’assegnazione dei Giochi invernali del 2002 a Salt Lake City, mormoni e mormorii. Ricordo sommessamente che il presidente degli Stati Uniti dispone di due incarichi, non uno di più, per un totale di otto anni.