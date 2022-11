Olanda-Qatar diretta ore 16: ora LIVE la partita di oggi

L'Olanda arriva da leader all'ultimo turno del Girone A contro i padroni di casa già eliminati del Qatar: dopo il pareggio contro l'Ecuador per 1-1, agli Orange basta un pareggio per qualificarsi ma in gioco c'è il passaggio del turno da prima della classe. Là davanti Van Gaal si affida alla coppia d'attacco Depay e Gakpo mentre Sanchez spera ancora nella prima vittoria della nazionale qatariota, ancora a quota zero punti nel girone del Mondiale. Alle 16 fischio d'inizio all'Al Bayt Stadium.