Galles-Inghilterra diretta: segui LIVE la partita dei Mondiali

19:34

Le scelte dei due ct

Il ct gallese Page cambia schieramento tattico e lancia dal primo minuto il tridente formato da Bale, Moore e James; in mediana ai lati del confermato Ampadu spazio per Ramsey e Allen (preferito a Wilson), mentre in difesa Mepham-Rodon è la coppia centrale davanti a Ward, in campo al posto dello squalificato Hennessey. Diversi cambi anche da parte del collega inglese Southgate che lancia Walker in difesa al posto di Trippier e propone Henderson con Rice in mediana con Bellingham trequartista; in attacco panchina per i trequartisti visti contro gli Usa (Mount, Sterling e Saka) e chance dal primo minuto per Rashford e Foden ai lati del confermato Kane.

19:21

Primo 'derby' per gli inglesi

Prima partita dell'Inghilterra contro un'altra squadra britannica ai Mondiali. Tuttavia i 'Tre Leoni' hanno vinto tutte le ultime sei partite contro il Galles, con l’ultimo successo gallese datato maggio 1984 (1-0 rete di Mark Hughes).

19:07

Le formazioni ufficiali

GALLES (4-3-3): Ward; Williams, Mepham, Radon, Davies; Ramsey, Ampadu, Allen; Bale, Moore, James. Ct: Page

A disposizione: Davies, Gunter, Cabango, Johnson, Williams, Thomas, Colwill, Levitt, Morrell, Roberts, Lockyer, Smith, Harris, Wilson.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Rice; Rashford, Bellingham, Foden; Kane. Ct: Southgate

A disposizione: Pope, Ramsdale, ALexander-Arnold, Coady, Dier, Gallagher, Grealish, Maddison, Mount, Philips, Saka, Sterling, Trippier, Wilson.

ARBITRO: Vincic (Slovenia)

Assistenti: Klancnik e Kovacic (Slovenia)

Quarto uomo: Yamashita (Giappone)

Var: Fritz (Germania)

Avar: Valeri (talia)

Al Rayyan, stadio 'Ahmed bin Ali'