Scommesse Mondiali, Polonia-Argentina: quote, pronostico e statistiche

Argentina agli ottavi o eliminata ? Si decide tutto in 90 minuti, quelli contro la Polonia , previsti per mercoledì 30 dicembre alle 20 in Italia. Match in contemporanea con Arabia Saudita-Messico .

Le quote sui marcatori: Messi, Lautaro e Lewandowski

Il Mondiale dell'Argentina è iniziato con la folgore di Messi, al 64' della sfida contro il Messico. Per completare l'opera adesso l'Albiceleste deve fare punti contro la capolista del gruppo C, la Polonia di Lewandowski, che contro l'Arabia Saudita si è sbloccato.

Gli uomini di Scaloni non possono fare calcoli e la ricerca dei tre punti deve essere necessaria per legittimare le loro ambizioni in questo torneo.

Per le quote nessun dubbio sulla vittoria argentina, che Cplay e Begamestar pagano 1.47 al pari di Better e Goldbet. L'1 polacco va dal 7.63 di Cplay al 7.75 di Better mentre la X si gioca a 4.35 su Begamestar e a 4.20 su Better.

Dalle quote sull'esito 1X2 finale a quelle sui marcatori. A tenere banco è la sfida tra Messi e Lewandowski, un gol della Pulce si gioca a 2 mentre un sigillo del polacco vale quattro volte la posta.

C'è però un Lautaro Martinez ancora a secco e il Toro è sempre un candidato da tener presente. La sua firma nel delicato match contro la Polonia vale circa 2.75.