Mondiali 2022, Argentina e Polonia agli ottavi: ecco chi sfideranno

DOHA (Qatar) - Si inizia a comporre il tabellone degli ottavi di finale del Mondiale in Qatar, dopo le sfide odierne, incrociate tra Gruppo C e Gruppo D hanno decretato i seguenti accoppiamenti: la Francia, campione del Mondo in carica, prima nonostante il ko con la Tunisia, se la vedrà con la Polonia, che ha chiuso al secondo posto la fase a gironi grazie alla miglior differenza reti nei confronti del Messico; l'Australia, alla sua seconda storica qualificazione alla fase ad eliminazione diretta di un Campionato del Mondo, dopo la vittoria per 1-0 nello "spareggio" con la Danimarca, affronterà l'Argentina, prima nel suo girone, nonostante il rigore sbagliato da Messi e la "gaffe" al debutto, grazie al successo per 2-0 sulla Polonia.