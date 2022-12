Mondiali, Suarez: "Il Ghana del 2010? Io non chiedo scusa"

Ghana-Uruguay non è soltanto uno spareggio per la qualificazione: è anche una rivincita del palpitante quarto di finale del Mondiale 2010, quando all'ultimo minuto dei tempi supplementari Asamoah Gyan sbagliò il rigore della vittoria. Poi passò l'Uruguay alla lotteria finale, con tante contestazioni dei ghanesi per il gesto di Luis Suarez che aveva evitato il gol decisivo parando il tiro di Adiyah sulla linea di porta.