Messi e Scaloni, le telecamere pizzicano una frase a bordo campo: Messico furioso

Il dialogo tra Messi e Scaloni

Scaloni si alza dalla panchina e dice: "2-0". La nazionale messicana aveva bisogno di un gol in più per qualificarsi. A quel punto il botta e risposta tra Messi e Scaloni si è fatto fitto, con il tecnico che sembra dire: "Non ne vogliono più, ne facciamo uno in più e restano fuori". Parole che stanno già facendo il giro del web, scatenando le reazioni dei tifosi messicani. La nazionale di Martino (pur arrivando a pari punti con la Polonia) è stata infatti costretta a dire addio al Mondiale.