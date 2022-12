Mondiali 2022, Marocco e Croazia agli ottavi: ecco chi sfideranno

DOHA (Qatar) - Si continua a comporre il quadro degli ottavi di finale di Qatar 2022. Nessuna sorpresa, tutto sommato, dai match del pomeriggio, con il Marocco che batte 2-1 il già eliminato Canada e che passa come primo in classifica nel Gruppo F e che finirà ad affrontare una tra Germania o Giappone, al netto della sorpresa Costa Rica. Passa come seconda anche la Croazia, cui basta lo 0-0 per eliminare il Belgio, ma è quasi certo lo scontro con la Spagna.