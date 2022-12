Muller, l'annuncio a sorpresa dopo l'uscita della Germania dal Mondiale

La Germania è stata eliminata alla fase a gironi per il secondo Mondiale consecutivo: non era mai successo nella storia del calcio tedesco. Dopo l'amara vittoria contro la Costa Rica , uno dei veterani della squadra, Thomas Muller , ha espresso tutta la sua amarezza, preannunciando l' addio alla Nazionale dopo dodici anni.

Muller: "Un disastro, è stata la mia ultima partita"

"È stato un vero disastro - ha commentato ai microfoni di ARD -. No so ora cosa succederà. Se questa è stata la mia ultima partita, vorrei dire qualcosa ai tifosi. È stato un piacere, abbiamo vissuto grandi momenti insieme, io ho dato il massimo in ogni partita. Ad ogni gara ho messo in campo tutta la passione possibile. A volte i tifosi hanno pianto lacrime di gioia, a volte di dolore. Ce l'ho messa tutta, ora devo vedere cosa succederà in futuro".