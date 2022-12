Germania fuori, Spagna seconda: tabellone fino alla finale stravolto, cambia tutto

Di certo non si può dire che non sia il Mondiale delle sorprese: la Germania fuori ai gironi, e la stampa in patria che la massacra, Spagna seconda sorpassata dal Giappone, Croazia messa in fila dalla rivelazione Marocco, Argentina col brivido. Le uniche a ostentare forza e sicurezza sono Francia e Brasile; bene anche Portogallo e Inghilterra, ma un gradino sotto rispetto alle corazzate di Mbappé e Neymar. Il tabellone quindi è stravolto e adesso può regalare partite dal grande fascino.