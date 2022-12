Diretta Corea del Sud-Portogallo ore 16: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

DOHA - Portogallo già agli ottavi, Corea del Sud che ha bisogno di un successo per sperare di proseguire la propria avventura mondiale a Qatar 2022. Ai lusitani basterebbe non perdere per avere la certezza di qualiicazione al primo posto, mentre per gli asiatici, dopo un pareggio e una sconfitta, servono i 3 punti e buone notizie dalla sfida tra Ghana e Uruguay .

Dove e a che ora vedere Corea del Sud-Portogallo: orari e canali

L'incontro tra Corea del Sud e Portogallo valido per il terzo e ultimo turno della fase a gironi del Gruppo H dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma alle ore 16 (18 locali) all'Education City Stadium di Doha. Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai Sport in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Corea del Sud-Portogallo: probabili formazioni



COREA DEL SUD (4-2-3-1): Seunggyu; Moonhwan, Yoounggwon, Kim, Jinsu; Wooyoung, Inbeom; Kangin, Jaesung, Son; Guesung. Ct: Bento. A disposizione: Bumkeun, Hyeonwoo, Jonggyu, Hong, Kwon, Guesung, Uijo, Taehwan, Yuimin, Seungho, Changoon, Sangho, Wooyeong, Minkyu, Heechan. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cho.

PORTOGALLO (4-4-2): Costa; Dalot, Pepe, Antonio Silva, Guerreiro; Horta, Vitinha, Palhinha, Joao Mario; Andre Silva,Leao. Ct: Fernando Santos. A disposizione: Rui Patricio, José Sa, Ruben Dias, Cancelo, ,Ruben Neves, Carvalho, Bernardo Silva, Joao Felix, Bruno Fernandes Matheus Nunes, Ramos, Cristiano Ronaldo. Indisponibili: Mendes, Otavio, Pereira. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ruben Neves, Joao Felix, Ruben Dias, Pereira, Bruno Fernandes.

ARBITRO: Tello (Argentina).