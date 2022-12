Diretta Camerun-Brasile ore 20: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

AL DAAYEN - Si chiude la fase a Gironi del gruppo H: il Brasile viaggia a punteggio pieno, è già agli ottavi. Resta solo da definire la posizione: basta un punto col Camerun : con i 6 punti della vigilia i sudamericani possono temere solo la Svizzera (a 3), ma potrebbero anche restare primi per differenza reti. Decisamente più complessa la situazione del Camerun che in primo luogo deve centrare l'impresa battendo il Brasile e poi sperare in notizie positive da Serbia-Svizzera.

Dove e a che ora vedere Camerun-Brasile: orari e canali

L'incontro tra Camerun e Brasile valido per il terzo e ultimo turno della fase a gironi del Gruppo H dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma alle ore 20 (22 locali) al Lusail Stadium di Al Daayen. Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai Uno in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Camerun-Brasile: probabili formazioni



CAMERUN (4-4-2): Epassy; Fai, N'Koulou, Castelletto, Tolo; Hongla, Anguissa, Oum Gouet, Toko-Ekambi; Aboubakar, Choupo-Moting. Ct: Song. A disposizione: Ngapndouetnbu, Wooh, Ebosse, Mbaizo, Ondoua, Kunde, Ntcham, Ngamaleu, Mbekeli, N'Koudou, Bassogog, Mbeumo, Marou, Nsame. Indisponibili: Onana. Squalificati: nessuno. Diffidati: N'Koulou, Bassogog, Fai.

BRASILE (4-2-3-1): Ederson; Dani Alves, E. Militao, Bremer, Telles; Bruno Guimaraes, Fabinho; Antony, Rodrygo, Martinelli; Gabriel Jesus. Ct: Tite. A disposizione: Alisson, Weverton, Thiago Silva, Marquinhos, Fred, Paquetà, Casemiro, Everton, Raphinha, Pedro, Vicinius, Richarlison. Indisponibili: Alex Sandro, Danilo, Neymar. Squalificati: nessuno. Diffidati: Fred.

ARBITRO: Elfath (Stati Uniti).