Mondiali 2022, Portogallo e Corea del Sud agli ottavi: ecco chi sfideranno

DOHA (QATAR) - Si va delineando il tabellone degli ottavi di finale al Mondiale in Qatar, dove anche Portogallo e Corea del Sud staccano il pass per la fase eliminazione diretta. I lusitani capitanati dal 'disoccupato di lusso' Cristiano Ronaldo hanno infatti chiuso al primo posto il Gruppo H nonostante il ko incassato nell'ultima giornata del girone contro la Corea del Sud, che festeggia così la qualificazione da seconda in classifica ai danni dell'Uruguay, inutilmente vittorioso sul Ghana.