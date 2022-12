Calendario ottavi di finale Mondiali, date e orari: dove vederli in tv e dirette

Terminata la fase a gironi, il Mondiale in Qatar entra nel vivo, con la partenza degli ottavi di finale. Da oggi chi sbaglia non avrà possibilità di rimediare. Il programma prevede la disputa di due gare al giorno : la prima programmata sempre alle 16 (ora italiana) e la seconda alle ore 20. Si parte con Olanda-Usa e Argentina-Australia.

Ottavi di finale, dove vedere le partite

I match degli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar saranno trasmessi in tv da Rai Uno e in streaming su RaiPlay. Contestualmente si potranno seguire le dirette di tutte le sfide sul nostro sito.

Ottavi di finale, l'elenco delle gare

Olanda-Usa (sabato 3 dicembre, ore 16).

Argentina-Australia (sabato 3 dicembre, ore 20).

Francia-Polonia (domenica 4 dicembre, ore 16).

Inghilterra-Senegal (domenica 4 dicembre, ore 20).

Giappone-Croazia (lunedì 5 dicembre, ore 16).

Brasile-Corea del Sud (lunedì 5 dicembre, ore 20).

Marocco-Spagna (martedì 6 dicembre, ore 16).

Portogallo-Svizzera (martedì 6 dicembre, ore 20).