Diretta Olanda-Stati Uniti alle 16: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

AL RAYYAN - Sono Olanda e Stati Uniti a dare il via agli ottavi di finale di Qatar 2022. Gli olandesi ci arrivano da prima del Gruppo A, dove si sono qualificati davanti a Senegal , Ecuador e Qatar . Gli Stati Uniti sono invece passati come secondi dal Gruppo B, alle spalle dell' Inghilterra , davanti a Iran e Galles .

Dove e a che ora vedere Olanda-Stati Uniti: orari e canali

L'incontro tra Olanda e Stati Uniti valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma alle ore 16 (18 locali) allp Stadio Khalifa di Al Rayyan. Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai Uno in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Olanda-Stati Uniti: probabili formazioni

OLANDA (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, De Roon, F. de Jong, Blind; Klassen; Gakpo, Depay. Ct: Van Gaal. A disposizione: Pasveer, De Ligt, De Vrij, Bergwin, L. de Jong, Berghuis, Lang, Bijlow, Malacia, Janssen, Weghorst, Koopmeiners, Taylor, Simons, Frimpong. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: De Ligt, Aké.

STATI UNITI (4-3-3): Turner; Dest, Carter-Vickers, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Sargent, Pulisic . Ct: Berhalter. A disposizione: Zimmerman, Reyna, Ferreira, Aaronson, Horvath, De la Torre, Long, Morris, Roldan, Moore, Wright, Yedlin, Acosta, Johnson, Scally. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Adams, Dest, McKennie, Ream, Acosta.

ARBITRO: Sampaio (Brasile).