Messi nella storia: gol contro l'Australia nella partita numero mille

Ho visto Maradona. E poi Messi

Il gol ai Socceroos è il primo firmato da Messi in una fase a eliminazione diretta del Mondiale, ma anche il numero 9 nel torneo iridato, uno più del mito Maradona. Con la maglia della Selecciòn sono 94, in carriera 789, siamo al cospetto della consacrazione di un campione destinato a lasciare la sua impronta per sempre.