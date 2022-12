Inghilterra-Senegal, Kane sfida Koulibaly: nemici in casa per Southgate

Nei villaggi del Senegal invocare gli spiriti degli eroi nazionali è una consuetudine. Dicono i vecchi saggi che attraverso danze e pratiche rituali ci si può avvicinare a loro, lasciarsi ispirare e farsi guidare nel percorso della vita. Cinque giorni fa, giocando la partita decisiva per passare il turno con il numero 19 sulla sua fascia di capitano, Kalidou Koulibaly ha richiamato accanto a sé e alla squadra il simbolo calcistico della nazione: Papa Bouba Diop , l'eroe del Mondiale 2002 in cui il Senegal raggiunse i quarti, proprio nel giorno in cui ricorrevano i due anni dalla sua scomparsa. E l'ex Napoli, con Papa Diop nell'anima, ha segnato il gol decisivo per trascinare i compagni agli ottavi. In quegli stessi villaggi, nessuno crede sia solo un caso.

Strapotere