Diretta Inghilterra-Senegal ore 20: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Segui Inghilterra-Senegal in diretta sul nostro sito

Dove e a che ora vedere Francia-Polonia: orari e canali

L'incontro tra Inghilterra e Senegal valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma alle ore 20 (22 locali) allo Stadio Al Bayt di Al Khawr. Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai Uno in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Inghilterra-Senegal, probabili formazioni

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham, Mount; Rashford, Kane, Sterling. CT: Southgate. A disposizione: Ramsdale, Pope,Trippier, Alexander-Arnold, Dier, Grealish, Wilson, Phillips, Saka, Maddison, Gallagher, Coady, Mount.

SENEGAL (4-2-3-1): Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs; Ciss, Gueye; N.Mendy, Ndiaye, Sarr; Dia. CT: Cissé. A disposizione: Loum, Diedhiou, F.Mendy, Jackson, Diatta, Gomis, Ballo-Touré, Name, Sarr, Cissé, Dieng, N'Diaye.

ARBITRO: Barton (El Salvador)