In appena un Mondiale e mezzo, perché questo in Qatar ancora non è terminato, Mbappé ha già segnato 9 gol: quattro nel 2018 in Russia e cinque in questa edizione del 2022: fenomeno. Sta trascinando la Francia anche in questa Coppa del Mondo, lui che a 23 anni ha già in bacheca un Mondiale. Non solo però. Con la doppietta segnata alla Polonia la stella del Psg ha tagliato un primato storico: prima di compiere 24 anni ha segnato più gol (9) di Pelé (7) alla stessa età.