Sorpresa Sterling, salta Inghilterra-Senegal: cosa è successo

DOHA (Dubai) - La nazionale inglese dovrà rinunciare a uno dei suoi uomini migliori in vista dell'ottavo di finale contro il Senegal in programma questa sera. A poche ore dal calcio d'inizio, la Football Association ha annunciato con un comunicato ufficiale il motivo dell'assenza del calciatore.

Il comunicato della F.A.

Il ct Southgate dovrà sostituire il giocatore, alla vigilia dato nello schieramento iniziale della squadra anglosassone. Questo il comunicato della Federazione inglese: “Raheem Sterling non è disponibile per la Nazionale dei Tre Leoni stasera poiché ha a che fare con una questione di famiglia“. Chi vincerà la sfida di questa sera affronterà nei quarti di finale la Francia che nel pomeriggio ha battuto la Polonia per 3-1.