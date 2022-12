Diretta Giappone-Croazia ore 16: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming

AL WAKRAH - Allo Stadio Al Janoub di Al Wakrah si affrontano Giappone e Croazia per gli ottavi di finale di Qatar 2022 (inizio del match alle ore 16, 18 locali). I " Samurai Blu " del ct Moriyasu si sono qualificati classificandosi primi nel Girone E davanti a Spagna , Germania e Costa Rica . La Croazia di Dalic è arrivata seconda nel Gruppo F preceduta dal sorprendente Marocco in un girone che comprendeva anche Belgio e Canada . Chi passa il turno affronterà ai quarti la vincente di Brasile-Corea del Sud.

Segui Giappone-Croazia in diretta sul nostro sito

Dove e a che ora vedere Giappone-Croazia: orari e canali

L'incontro tra Giappone e Croazia valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma alle ore 16 (18 locali) allo Stadio Al Wakrah di Al Janoub. Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai Uno in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.



Giappone-Croazia, le formazioni ufficiali

GIAPPONE (3-4-3): Gonda: Yoshida, Taniguchi, Tomiyasu; Morita, Nagatomo, Tanaka, Ito; Kamada, Doan; Maeda. CT: Moriyasu.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Gvardiol, Lovren, Barisic, Juranovic, Kovacic, Brozovic, Modric, Petkovic, Perisic, Kramaric. CT: Dalic.

ARBITRO: Elfath (Stati Uniti)

ASSISTENTI: Parker-Atkins

QUARTO UOMO: Ghorbal

VAR: Gallo

AVAR: Bascunan