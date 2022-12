Tifosi veri e affittati, è un Mondiale milionario

DOHA - I numeri ci sono ma vanno interpretati. La Fifa ha scritto in un comunicato che la fase a gironi di Qatar 2022 ha raccolto negli otto stadi complessivamente 2,45 milioni di spettatori, più un altro milione che ha assistito alle partite dai maxischermi della fan zone, sulla Corniche (lungomare) di Doha . Secondo il comitato organizzatore del torneo il pubblico ha riempito mediamente il 96 per cento della capienza, con il picco di Argentina-Messico allo stadio Lusail che ha fatto registrare 88.966 presenze. Però l’affluenza comprende una grande quantità di biglietti omaggio, che non sono stati utilizzati per intero.

Per esempio domenica allo stadio Al Thumama , per l’ottavo tra Francia e Polonia , erano tanti i vuoti sulle tribune. Il dato ufficiale sugli spettatori, 40.989 su una capienza complessiva di 44.000, era francamente poco credibile, almeno in termini di partecipazione effettiva. Ma anche per la partita inaugurale tra Qatar ed Ecuador , nel tendone dell’ Al Bayt , molti tifosi sono entrati per poi abbandonare lo stadio alla fine del primo tempo. Insomma, è un Mondiale controverso anche da questo punto di vista.

Adesione

Molto più interessante è verificare il numero di visitatori Paese per Paese. Secondo i dati in nostro possesso, provenienti da fonti diplomatiche, la Nazionale che ha radunato più tifosi in Qatar è stata l’Arabia Saudita. Il che è piuttosto normale considerando la vicinanza geografica: il confine di Salwa dista appena un’ora e venti di macchina dal centro di Doha mentre la capitale Riad dista 580 chilometri. Non a caso Rudi Garcia, che allena l’Al Nassr e commenta le partite per la tv francese, fa avanti e indietro con Doha dall’Arabia. Complessivamente sono entrati in Qatar circa 77.000 sauditi. Sorprende, invece, la seconda nazione rappresentata: è l’India, che non aveva una squadra qualificata al Mondiale ma ha mosso 57.000 persone in queste settimane. Molte di loro tifano Argentina, che è un’altra squadra ben supportata: da Buenos Aires e dintorni sono arrivati in 20.000. Tanti anche i brasiliani, circa 10.000. Per le altre Nazionali la media è stata di 4.000 tifosi. Ma la Germania, che culturalmente ha contestato il torneo qatarino, ne aveva molti meno. La maggior parte delle bandierine tedesche che la televisione ha mostrato negli stadi apparteneva a simpatizzanti che non avevano esattamente sembianze teutoniche.