Mondiali, le partite dei quarti di finale: quando e a che ora si gioca

LUSAIL (Qatar) - E' il Portogallo l'ultima squadra qualificata ai quarti di finale di Qatar 2022. Nell'ultimo ottavo di finale in programma, i lusitani travolgono 6-1 la Svizzera e si prendono l'ottavo posto a disposizione per andare a cercare un piazzamento tra le prime quattro del Mondiale. Mercoledì e giovedì primi giorni di riposo della kermesse iridata iniziata il 20 novembre scorso. Da venerdì invece le sfide da dentro o fuori per conquistare le semifinali.