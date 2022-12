L’agente di Lautaro allarma l’Inter: “Gioca con le infiltrazioni”

Lautaro Martinez non segna in questo Mondiale in Qatar. L'ex attaccante Sergio Agüero l'ha prima attaccato (dopo il match contro l'Arabia Saudita clamorosamente perso per 2 a 1 dall'Argentina) e poi difeso a spada tratta, facendo un raffronto su di sé: "Anch'io alle Olimpiadi del 200 non ho segnato fino alla semifinale. Un centravanti più pensa al gol e meno lo trova".