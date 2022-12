Hakimi, il cucchiaio e la "profezia" di Conte diventata virale sul web

DOHA (Qatar) - Il tempo è galantuomo, e anche il marocchino Hakimi si è preso la propria rivincita. L’ex terzino dell’Inter da ieri è un eroe nazionale in Marocco per aver segnato l’ultimo rigore che ha regalato alla selezione nordafricana l’accesso ai quarti di finale della Coppa del Mondo. La felicità del popolo marocchino ha raggiunto l’apice quando il difensore ha battuto il portiere spagnolo dal dischetto con un “cucchiaio”.

Le indicazioni di Conte

Ma il terzino si è preso anche una bella rivalsa nei confronti del suo ex allenatore Antonio Conte, che in un’intervista rilasciata un paio di anni fa - quando era allenatore dell’Inter - aveva consigliato al calciatore di presentarsi sul dischetto. "Hakimi da lontano tira bene le punizioni, l'importante è che non tiri i rigori - commentò all’epoca l’allenatore nerazzurro - i rigori non li tirerà mai, prima di farlo tirare, dovrebbero morire tutti i suoi compagni di squadra. É veramente una pippa a calciare dal dischetto, è peggio di me quando giocavo”.