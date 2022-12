Quarti di finale ai raggi x: Marocco splendido intruso

ROMA - C’ è un solo “errore” nei quarti di finale di Qatar 2022, ma è un magnifico errore. Una fantastica imbucata al tavolo dei quarti. Sette nazionali della nobiltà eurosudamericana e una spuntata d’improvviso, rappresentante dell’Africa, però giunta fin qui con pieno merito . Olanda, Croazia, Inghilterra, Francia e Portogallo per l’Europa, Argentina e Brasile per il Sudamerica e il sorprendente Marocco per l’Africa. Entriamo dentro le sfide per immaginare cosa potrà succedere venerdì e sabato.

Olanda-Argentina

Non ci sono Kempes e Ardiles, Krol e Neeskens ma, ogni volta che Olanda e Argentina si affrontano, quei tempi (finale Mondiale ‘78) sembrano di nuovo oggi. Nelle tre partite del girone nessuna delle due ha convinto fino in fondo, la Seleccion ha perso al debutto contro l’Arabia e ha cominciato subito a rincorrere, gli Orange sono riusciti a battere il Senegal solo negli ultimi minuti giocando una partita di scarsi contenuti, hanno pareggiato con l’Ecuador e superato il Qatar quando era già eliminato. Agli ottavi, mentre l’Olanda ha cambiato faccia e battuto, imponendo il proprio gioco, gli Usa, l’Argentina ha faticato ancora un po’ a superare l’Australia, una delle sorprese di Qatar 2022. Nessuna delle due ha un calcio consolidato, l’Argentina è più legata al suo genio, a Messi, l’Olanda dà un’idea di maggiore compattezza. I migliori negli ottavi: Dumfries e Messi. Pronostico: Argentina 60% - Olanda 40%

Croazia-Brasile

Due pareggi e una vittoria (sul Canada) per qualificarsi agli ottavi, i rigori con l’impresa di Livakovic (tre parate) per arrivare ai quarti. La Croazia è la squadra più rognosa di questo turno in Qatar, perché alla qualità del suo centrocampo (Modric, Brozovic, Kovacic) aggiunge carattere e capacità di soffrire. Un tempo era così la Germania, non era mai morta. Il Brasile stellare di Vinicius e Neymar commette un grosso errore se pensa di approfittare soltanto della sua superiore qualità e fantasia per mettere fuori la Croazia. Pure la Seleçao ha avuto i suoi passaggi a vuoto, la sconfitta col Camerun è un neo nel suo Mondiale, anche se in quella partita Tite ha schierato tutte le riserve. Quando poi questa squadra tira fuori 45 minuti come quelli con la Corea del Sud si cancella ogni brutto ricordo. Quel suo calcio è inarrivabile per tutte le squadre del mondo, è musica, è poesia, è arte. Aveva già mostrato qualcosa del genere nel secondo tempo contro la Serbia, ma negli ottavi è andata oltre. Questo nonostante il suo numero uno, Neymar, non sia ancora al massimo, per colpa dell’infortunio proprio contro la Serbia. Se girano tutti insieme Vinicius e Richarlison, Casemiro e Raphinha, cantano gli angeli del calcio. I migliori negli ottavi: Livakovic e Richarlison. Pronostico: Brasile 70% - Croazia 30%

Inghilterra-Francia

I vice campioni d’Europa contro i campioni del Mondo, l’Inghilterra non ha mai perso, la Francia sì, ma tutt’e due hanno preso il largo con gli ottavi di finale. Nel girone di qualificazione la squadra del sempre criticato Southgate aveva iniziato con i 6 gol all’Iran, contro gli Usa si era subito fermata per poi riprendersi contro il Galles. Un su e giù nel rendimento che agli ottavi, contro il Senegal, è tornato di nuovo su. Ha un attacco vasto e di alto livello, basta pensare che Rashford nonostante i tre gol segnati fa la riserva. Non è un caso se l’Inghilterra, con 12 gol in 4 partite, ha finora il miglior attacco del torneo qatariota insieme a quello del Portogallo. Miglior attacco per l’Inghilterra, miglior attaccante per la Francia col capocannoniere-laser, Kylian Mbappé. Nessuno è come lui, nessuno raggiunge la sua tecnica in velocità, è un giocatore inarrestabile, l’unico capace di dilatare spazio e tempo pur non avendo spazio e tempo. La squadra di Deschamps è forte in ogni reparto, anche se non ha Kanté e Benzema. Quando rovescia il gioco dalla parte di Mbappé trasforma il suo calcio in uragano. Sarà il vero problema di Southgate. I migliori negli ottavi: Bellingham e Mbappé. Pronostico: Francia 60% - Inghilterra 40%

Marocco-Portogallo

Primo posto con 7 punti nel girone di qualificazione dove ha fatto fuori il Belgio battendolo 2-0. Eliminata la più noiosa nazionale del Mondiale, la Spagna, agli ottavi di finale con i calci di rigore. Miglior difesa del Mondiale con un solo gol subìto in 4 partite. Questo è il Marocco che per la prima volta nella sua storia arriva ai quarti di un Mondiale e non sarà semplice per il Portogallo, nonostante i 6 gol alla Svizzera. La nazionale nordafricana ha un’organizzazione difensiva di livello assoluto, ma ha pure dei giocatori forti davvero, dei quasi campioni come Hakimi, Ziyech, Mazraoui, Amrabat (è uno dei migliori centrocampisti di questo Mondiale), più un portiere come Bono che ha chiuso la porta davanti ai rigoristi spagnoli (due tiri parati). Il Portogallo non è una sorpresa, semmai la sorpresa è che il Portogallo, con la rinuncia a Ronaldo per scelta tecnica, ha sfoderato la più grande partita di questo Mondiale contro la Svizzera, mortificata, umiliata, disintegrata. Sei gol, agli ottavi, non li ha segnati nessuno. Se CR7 nelle ultime due partite con Uruguay e Corea del Sud non è riuscito nemmeno a tirare in porta, il suo sostituto Gonçalo Ramos ha firmato una tripletta alla sua prima gara da titolare (8' in campo prima della Svizzera). Ma si sa, in Portogallo i grandi giocatori nascono come funghi. Beati loro. I migliori negli ottavi: Amrabat e Gonçalo Ramos. Pronostico: Portogallo 65% - Marocco 35%