Il caso Sterling agita l'Inghilterra: inquietanti sviluppi delle indagini sulla rapina

"Qatar 2022, Sterling tiene l'Inghilterra con il fiato sospeso"

L’attaccante del Chelsea, titolare nelle prime due partite e poi a riposo contro il Galles, ha dovuto lasciare il Qatar in tutta fretta poco prima dell’ottavo di finale contro il Senegal per correre dalla propria famiglia dopo lo shock della rapina subita nella propria villa a Oxshott, nel Surrey, alla presenza oltre che della fidanzata Paige anche dei tre figli. Come riporta il 'Sun' l’ex giocatore del Liverpool valuterà nell’immediata vigilia della partita, in programma sabato 10 dicembre alle 20 all'Al-Bayt Stadium di Al Khor, se tornare a disposizione del proprio ct o se restare in patria al fianco dei propri affetti. La decisione potrebbe anche dipendere dallo sviluppo delle indagini, già in corso, che stanno portando alla luce particolari piuttosto inquietanti.

Le indagini sulla rapina nella villa di Sterling

Secondo quanto trapela, infatti, la banda di malviventi che ha portato via da casa Sterling orologi e gioielli per un valore complessivo di circa 300.000 sterline potrebbe essere la stessa già protagonista di raid simili nelle abitazioni di altri due giocatori del Chelsea racchiuse nello spazio di poche miglia. Uno di questi sarebbe il difensore Reece James, assente ai Mondiali per infortunio, aveva subito una rapina nel settembre 2021 nella propria abitazione di Cobham, nel Surrey, durante la quale gli sarebbe stata rubata la cassaforte con le medaglie della Champions League vinta con i Blues pochi mesi prima e pure quella del secondo posto ad Euro 2020 conquistata con la nazionale dopo la sconfitta in finale contro l’Italia.

"L'appello di Southgate alla Football Association"

Quanto accaduto a Sterling ha inevitabilmente scosso il resto dei convocati dell’Inghilterra impegnati al Mondiale e attesi dalle partite decisive per cercare almeno di bissare l’ingresso tra le prime quattro già ottenuto a Russia 2018. Secondo una fonte citata dal 'Sun' lo stesso Southgate ha chiesto alla FA che venga fatto tutto il possibile per far stare tranquilli i giocatori e le rispettive famiglie in modo da permettere al gruppo di concentrarsi solo sugli impegni agonistici.