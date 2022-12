"Uruguay, Gimenez a rischio stangata: trema anche l'Atletico Madrid"

Rischia di costare molto caro ad alcuni big dello spogliatoio dell’ Uruguay la rabbia esplosa al termine della partita contro il Ghana, vinta 2-0 dalla Celeste, successo che non è però bastato alla formazione del ct Alonso per proseguire l’avventura a Qatar 2022 a causa del contemporaneo successo della Corea del Sud sul Portogallo che ha permesso agli asiatici di avanzare agli ottavi in virtù del maggior numero di gol realizzati.

Uruguay, addio al Mondiale con rabbia

All’Uruguay sarebbe bastato solo un altro gol per meritarsi il passaggio del turno e la sfida contro il Brasile, così il bersaglio dei giocatori sudamericani al termine del match è diventato l’arbitro tedesco Siebert, che ha sorvolato su un paio di contatti più che sospetti nell’area africana. A far infuriare l’Uruguay è stato in particolare il contatto tra Amartey ed Edinson Cavani, giudicato regolare dal direttore di gara anche dopo averlo rivisto al Var. Così alla fine della partita è successo di tutto: alcuni giocatori hanno accerchiato l’arbitro aggredendolo verbalmente, Cavani se l’è presa con lo stesso monitor Var, distruggendolo, mentre José Maria Gimenez ha addirittura rifilato una gomitata a un dirigente Fifa intento a proteggere Siebert, per poi insultare il direttore di gara a favore di telecamera.

"José Gimenez rischia 15 partite di squalifica"

Ebbene, nella giornata di lunedì la Fifa ha aperto un dossier nei confronti della Federazione uruguaiana. Proprio Gimenez sembra essere il giocatore più a rischio di stangata, dal momento che il dossier comprende tutte le condotte scorrette del centrale dell’Atletico Madrid, accusato di aver violato gli articoli 11 ("Insultare una persona fisica o giuridica in qualsiasi modo, soprattutto attraverso linguaggio o gesti offensivi " o "adottare comportamenti che screditino il calcio o la Fifa") e 12 (“Comportamento scorretto”) del Codice Disciplinare Fifa. Gimenez rischia quindi una vera e propria stangata dal momento che, come riporta il Mundo Deportivo, la sanzione potrebbe arrivare a 15 partite di squalifica o uno stop a tempo.

Uruguay e Atletico Madrid, il precedente di Suarez

La Federazione uruguaiana e lo stesso giocatore hanno dieci giorni di tempo per presentare una memoria difensiva. L’accusa più pesante è fatalmente quella di aggressione all’arbitro, che potrebbe ripercuotersi anche sul prosieguo della stagione del difensore dell’Atletico Madrid, che si trova beffardamente in una situazione simile a quella avvenuta nel 2014 dopo il famoso morso di Luis Suarez a Giorgio Chiellini durante il Mondiale brasiliano. All’epoca El Pistolero era proprio in forza all’Atletico ed incappò in una squalifica di quattro mesi. Qualora invece il comportamento di Gimenez venisse derubricato a “scorretto” la punizione riguarderebbe solo le partite dell’Uruguay.