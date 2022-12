Mondiali 2022, un algoritmo ha già previsto (quasi) tutto: a trionfare sarà...

Dal mitico polpo Paul che nel 2010 stupì il mondo indovinando il 100% dei risultati del Mondiale sudafricano, al cammello Camilla , messo alla prova su Qatar 2022 , l'arte del pronostico continua a seguire le vie misteriose della capacità di vincere le scommesse. Tra l'intelligentissimo cefalopode e il simpatico quadrupede del deserto, sono stati tanti i tentativi di imitazione con animali teoricamente capaci di vaticini, rivelatisi invece clamorosi flop, come il gatto Achille, il furetto Kenny, i panda Suhail e Thuraya e perfino il falcone Libro. Oggi però è il vecchio e caro calcolo delle probabilità a tornare di moda e a candidarsi come "rivelatore".

L'algoritmo della Nielsen Holdings plc è (quasi) infallibile

Il nuovo "profeta" è un algoritmo sviluppato dalla Nielsen Holdings plc, una società americana che si occupa di dati e misurazione degli eventi. I calcoli della Nielsen si sono rivelati praticamente infallibili nel pronosticare le squadre qualificate ai quarti di finale: a fare eccezione solo Spagna e Belgio, peraltro nelle uniche due partite terminate ai calci di rigore e quindi con un indice di fallibilità maggiore. Ora, i nuovi calcoli per il prosieguo del torneo parlano chiaro, ma non troppo: l'unica squadra accreditata a passare il turno con oltre il 70% di probabilità è il Brasile, mentre risultano con scarti minimi i successi dell'Argentina sull'Olanda, della Francia sull'Inghilterra e del Portogallo sul Marocco. Sarebbero proprio i lusitani, secondo l'algoritmo, i favoriti a sfidare in finale la Seleçao il prossimo 18 dicembre a Doha, con Neymar e compagni, che dovrebbero laurearsi Campioni del Mondo.