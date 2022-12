Diretta Croazia-Brasile ore 16: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

AL RAYYAN - È tempo di quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. All'Education City Stadium di Al Rayyan si sfidano Croazia e Brasile (ore 16, 18 locali). La selezione di Dalic, dopo aver chiuso al secondo posto il proprio girone alle spalle del Marocco, ha superato agli ottavi il Giappone di Moriyasu agli ottavi (dopo l'1-1 maturato nei tempi regolamentari e supplementari). La Selecao di Tite si è classificato al primo posto nel Gruppo G davanti alla Svizzera con 6 punti per differenza reti e e ha superato con facilità la Corea del Sud 4-1 nell'ottavo di finale giocato quattro giorni fa. Dal 2005 ad oggi sono quattro i precedenti tra Croazia e Brasile: un pareggio per 1-1 nell'agosto 2005 e una vittoria per 2-0 nel giugno 2018 in amichevole, mentre ai Mondiali 2006 e 2014 i sudamericani si sono imposti per 1-0 e 3-1 nella fase a gironi. Chi passa il turno affronterà in semifinale la vincente di Olanda-Argentina.