Messi, furia contro l'arbitro: "Assurdo che sia qui". Poi attacca Van Gaal

È ancora festa per l’ Argentina contro l’ Olanda . Come nella finale 1978 e come nella semifinale 2014, anche in Qatar la Seleccion gela i sogni degli Orange, piegati nei quarti di finale ai rigori dopo l’incredibile rimonta nei minuti finali dei tempi regolamentari.

Argentina, furia e gioia: le proteste contro l'arbitro prima dell'apoteosi ai rigori

La doppietta di Weghorst verrà quindi ricordata solo come un brutto spavento dai tifosi dell’Albiceleste e pure dai giocatori in campo, che non hanno però gradito l’arbitraggio di Antonio Miguel Mateu Lahoz. Il fischietto spagnolo è stato aspramente contestato dai giocatori di Scaloni fin dal primo tempo, ma la rabbia è deflagrata proprio dopo la punizione dalla quale è nato il 2-2, calciata dopo che erano già scaduti i 10 minuti di recupero concessi dal direttore di gara nel secondo tempo.

Lahoz e Van Gaal: Messi contro tutti

Così al termine della gara, nonostante la gioia per il successo che spalanca all’Argentina le porte della semifinale, dove l’avversario sarà la Croazia che ha eliminato il Brasile, proprio capitan Messi si è scagliato contro Lahoz, che ha ammonito otto giocatori dell'Argentina, definendo non all’altezza la prestazione dell’arbitro spagnolo e poco felice la sua designazione da parte della Fifa: “Avevamo qualche preoccupazione alla vigilia proprio perché sapevamo quale sarebbe stato l’arbitro - le parole di Messi riportate da Tyc Sports - Per una gara così importante non si può scegliere un direttore di gara così. Ha dimostrato di non essere all’altezza, la Fifa dovrebbe riflettere e rivedere la partita”. L'attaccante del PSG ha avuto parole dure anche nei confronti dell'allenatore dell'Olanda Louis Van Gaal: "La partita non sarebbe dovuta andare ai supplementari, abbiamo sofferto troppo, ma alla fine abbiamo gioito. L'Olanda? Van Gaal vuole far credere che pratica un bel calcio, in realtà le sue squadre sanno solo calciare palloni lunghi...".

Argentina-Olanda, quanto lavoro per Lahoz

Nel corso della partita e in particolare del secondo tempo Lahoz è stato chiamato a gestire alcuni momenti di nervosismo tra le due squadre, in particolare quello scoppiato dopo un brutto fallo di Paredes, seguito da una pallonata scagliata dal centrocampista della Juve verso la panchina olandese, scattata in campo per protestare. Messi ha poi presentato la semifinale contro la Croazia: "Sarà una partita dura, contro il Brasile la Croazia ha dimostrato di essere una grande squadra. Lavorano da anni con lo stesso allenatore, si conoscono bene. Siamo contenti di essere arrivati fino qui, ma siamo pronti per una semifinale molto difficile".