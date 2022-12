Messi e Modric, è un clasico

Ma se bastasse la caduta di una stella a svuotare il cielo staremmo freschi. È rimasto Leo Messi , salvato da sé stesso, protetto da Lautaro Martinez che ha avuto il fegato e il piede fermo per mettere dentro l’ultimo rigore, quando anche il mirabile Enzo Fernandez aveva mancato il bersaglio. In poche parole, l’Argentina l’ha scampata bella e il Brasile no . Perché la prima è una squadra compatta e cosciente di sé mentre il Brasile ha avuto paura a essere il Brasile e si è lasciato irretire dalla Croazia . Partite in qualche modo della stessa specie, arrivate fino alla fine del percorso come capita sempe più spesso in questi tornei al massimo livello.

Clasico in semifinale

Sarebbe stato triste vedere scomparire il Sudamerica, ma non per questo va sottovalutata la Croazia (né l’Olanda: onore pure a Van Gaal e ai suoi per lo schema del pareggio e per la combattività). Messi contro Luka Modric in semifinale ha tutta l’aria di annunciare un’altra giornata senza un briciolo di noia, martedì prossimo. Una sorta di Clasico, anche se Messi ha scelto di lasciare la vecchia via barcellonese per la nuova borsa valori parigina. Ma li abbiamo ammirati tante volte darsele con quelle maglie, Modric al Real e Messi in blaugrana, che in Qatar avremo qualcosa di simile a un déjà vu.

Ora tocca a Mbappé

Piangiamo pure con Neymar e per Neymar, poi torniamo sereni. È solo uscito un pezzo del tridente del Paris Saint-Germain, di casa a Doha per via dei capitali qatarioti. Messi è ancora lì e questa sera scopriremo che fine farà il terzo membro, Kylian Mbappé, che guida e traina la Francia. Uno alla volta tutte le stelle devono cadere, tranne una: è la legge del Mondiale, il resto sarebbe Superlega. Mbappé non avrà vita serena contro l’Inghilterra di Kane e Bellingham. Vanno bene le stelle che tracciano la strada, ma ormai ogni squadra rimasta è fatta di campioni, quasi campioni e gente che sa giocare a pallone.