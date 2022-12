Perché Messi ce l'ha così tanto con l'arbitro Lahoz? Spunta un precedente

Messi ha trascinato l’Argentina in semifinale con un assist delizioso e due rigore, uno ai tempi regolamentari e uno dopo i supplementari. È stato anche ammonito per proteste, in una partita a nervi tesi. Alla fine ha potuto festeggiare, però si è tolto anche un bel sassolino dalla scarpa nei confronti dell’arbitro, lo spagnolo Mateu Lahoz. «Non voglio parlare dell’arbitro - ha detto -. Dopo ti sanzionano, non posso dire quello che penso. Avevamo paura prima della partita perché sapevamo com’era. Credo che la Fifa debba rivederlo: non possono mettere un arbitro così in una partita come questa. Non è all’altezza».