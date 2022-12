Argentina, Martinez contro Van Gaal: il retroscena su Messi

Il mito di Sergio Goycoechea , portiere entrato nella leggenda del calcio argentino e mondiale per i rigori parati in successione a Italia ’90 , dopo aver ereditato la maglia da titolare da Neri Pumpido, campione del mondo quattro anni prima ma infortunatosi gravemente nella seconda partita del girone contro l’Unione Sovietica, è ancora lontano, ma Emiliano Martinez sembra sulla strada buona per emularlo.

'Dibu' Martinez trascinatore: Argentina in semifinale

Il portiere dell’Aston Villa e dell’Argentina è stato infatti determinante nel quarto di finale di Qatar 2022 contro l’Olanda, opponendosi con successo ai tentativi di trasformazione di Virgil Van Dijk e Steven Berghuis. Imprese che vanno a unirsi alla paratissima compiuta all’ultimo secondo dei tempi regolamentari nell’ottavo di finale contro l’Australia sul tiro di Kuol e che tengono quindi 'Dibu' in corsa per la storica doppietta Copa America-Mondiale. La strada è ancora lunga, in semifinale ci sarà la Croazia, che di vittorie ai rigori se ne intende, ma intanto, oltre alle prodezze sul campo, Martinez non si è risparmiato un ruolo da protagonista anche nel concitatissimo post-partita del match contro l’Olanda.

Olanda-Argentina, Martinez replica a Van Gaal

Al termine della gara, infatti, l’estremo difensore della Seleccion ha voluto rispondere alle provocazioni della vigilia da parte del ct Orange Louis Van Gaal, prima a gesti, avvicinandosi allo staff olandese rivolgendo qualche parola non troppo gentile ai loro componenti, e poi a parole durante le interviste: “Gli olandesi e Van Gaal in particolare hanno detto tante sciocchezze prima della partita - lo sfogo del 'Dibu' - Il loro allenatore ha detto che volevano sfogare la rabbia per il 2014. Hanno prodotto solo il risultato di motivarci, hanno scatenato poleniche inutili e ho voluto dirglielo alla fine della partita. Avrebbero fatto meglio a tacere”.

"Le provocazioni degli olandesi hanno caricato Messi"

Poi un retroscena su come la squadra e Messi in particolare ha preparato la gara dopo le provocazioni olandesi: “Le dichiarazioni di Van Gaal mi hanno dato una carica particolare, ne ho parlato con il mio motivatore e ci abbiamo lavorato - ha svelato Martinez - Prima della partita il loro portiere aveva detto che avrebbe parato un rigore a Messi, ma Leo era molto tranquillo, come sempre: ‘Farò due gol e li farò stare zitti’ ci aveva anticipato”.