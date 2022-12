Vitaly, chi è l'invasore di Olanda-Argentina: youtuber russo (ex attore porno) e la sua ex Wolanski

Chi è Vitaly

Anche Vitaly come il Falco è un veterano di invasioni: c’era riuscito anche nella finale del Mondiale in Brasile nel 2014. E nel 2019 la sua allora fidanzata Kinsey Wolanski riuscì ad invadere il campo durante la finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham mentre indossava un bikini nero che pubblicizzava il suo canale “Vitaly uncensored”. La Wolanski aveva fatto il bis nello slalom speciale di coppa del mondo, portando un messaggio per il defunto Kobe Bryant. Lo YouTuber russo, ex attore porno, ha invaso il campo per promuovere il suo canale. Fisico possente, sono serviti cinque addetti alla sicurezza per portarlo via dal campo.