L'Inter fa festa con Brozovic: l'incredibile statistica sulle finali Mondiali

Croazia e il sogno Mondiale: Brozovic ci riprova

Nelle pieghe dell’esito del quarto di finale di Doha c’è però una statistica molto curiosa e particolare che riguarda una squadra italiana. Proprio in virtù del pass strappato dalla Croazia, infatti, anche nel 2022 l’Inter è sicura di avere almeno un proprio giocatore che disputerà la finale del Mondiale, per l’undicesima edizione consecutiva. Nei croati ha infatti brillato la stella di Marcelo Brozovic, tra i migliori della squadra di Dalic, nonostante la sostituzione subita nel finale del secondo tempo supplementare.

Argentina-Croazia, sarà derby nerazzurro: Brozovic contro Lautaro

Il centrocampista nerazzurro sarà protagonista di un “derby” con Lautaro Martinez nella semifinale contro l’Argentina in programma martedì 13 a Lusail. Sfida a tinte interiste che si sarebbe disputato anche in caso di qualificazione dell’Olanda ai danni dei sudamericani, vista la presenza negli Orange, oltre che di Stefan De Vrij, che non ha tuttavia mai visto il campo in questo Mondiale, anche di Denzel Dumfries, mattatore nell’ottavo contro gli Stati Uniti, ma protagonista in negativo contro la Seleccion per il rigore procurato per il momentaneo 2-0 firmato Messi e poi per l’espulsione al termine della sequenza di tiri dal dischetto.

Inter, i 18 giocatori che hanno giocato le finali del Mondiale dal 1982

Ecco quindi spiegato perché per mantenere in vita la tradizione c’è stato bisogno della vittoria della Croazia. Per i tifosi dell’Inter si tratta di una bella soddisfazione che riscatta parzialmente il Mondiale da incubo vissuto da André Onana, il cui scontro con il ct del Camerun Rigobert Song ha fatto finire anzitempo l’avventura in Qatar del portiere, e da Romelu Lukaku, protagonista in negativo della precoce eliminazione del Belgio per i tanti gol sbagliati proprio contro la Croazia. Dall’altra parte, il vincente della semifinale che opporrà Lautaro Martinez a Brozovic sarà l’unico interista presente in finale, numero minimo dal 2010, quando a rappresentsare il club nerazzurro in Sudafrica fu Wesley Sneijder, sconfitto con la sua Olanda dalla Spagna. Nel complesso sono stati 18 i giocatori dell’Inter a giocare la finale dal 1982 in avanti. Il bilancio momentaneo è in perfetta parità, con nove calciatori diventati campioni del mondo e altrettanti beffati sul traguardo. L’ultimo a festeggiare, però, è stato marco Marco Materazzi nell’ahinoi lontano 2006… Questo l’elenco completo: 1982: Altobelli, Oriali e Bergomi (Italia), 1986: Rummenigge (Germania Ovest), 1990: Brehme, Matthaus e Klinsmann (Germania), 1994: Berti (Italia), 1998: Ronaldo (Brasile) e Djorkaeff (Francia), 2002: Ronaldo (Brasile), 2006: Materazzi (Italia), 2010: Sneijder (Olanda), 2014: Alvarez, Campagnaro e Palacio (Argentina), 2018: Brozovic e Perisic (Croazia).