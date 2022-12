Diretta Inghilterra-Francia ore 20: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

AL KHOR - Sfida ricca di fascino e storia quella tra Inghilterra e Francia , che oggi si affrontano nel quarto di finale di Qatar 2022. Gli inglesi sono imbattuti in questo Mondiale avendo ottenuto due vittorie e un pari (con gli Usa) nella fase a gironi. Negli ottavi, la nazionale di Southgate ha battuto il Senegal 3-0. Dall'altra parte c'è una Francia reduce dalla vittoria per 3-1 contro la Polonia e da un girone di qualificazione a parte la sconfitta con la Tunisia, superato in scioltezza. Nonostante le numerose e importanti assenze accusate alla vigilia del Mondiale, la selezione di Deschamps rimane tra le candidate alla vittoria finale.

Segui Inghilterra-Francia in diretta sul nostro sito

Dove e a che ora vedere Inghilterra-Francia: orari e canali

L'incontro tra Inghilterra e Francia valido per i quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma alle ore 20 (22 locali) al Thumama Stadium di Doha. Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai Uno in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Inghilterra-Francia, probabili formazioni

INGHILTERRA (4-3-2-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice, Henderson; Saka, Foden; Kane. Ct: Southgate. A disposizione: Grealish, Sterling, Rashford, Tripper, Pope, Phillips, Dier, Coady, Alexander-Arnold, Mount, Ramsdale, Wilson, Maddison, Gallagher. Indisponibili: White Squalificati: - Diffidati: -

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T.Hernandez; Tchouameni, Rabiot, Griezmann; Dembelé, Giroud, Mbappé. Ct: Deschamps. A disposizione: Areola, Mandanda, Saliba, Konaté, Disasi, Pavard, Veretout, Camavinga, Guendouzi, Y. Fofana, Coman, Kolo Muani, Thuram. Indisponibili: L. Hernandez Squalificati: Diffidati: -

ARBITRO: Sampaio (Brasile)

Guardalinee: Boschilla e Pires

Quarto Uomo: Mohammed

Var: Gallo

Avar: Martinez Munuera