Totti arrabbiato come una iena, Vieri svela perché

DOHA (Qatar) - Non solo calcio. Non solo Mondiali. Gli ex giocatori che sono volati in Qatar per assistere alla coppa del Mondo durante la giornata si svagano con tante attività. La preferita è quella dei tornei di padel che gli ex campioni giocano fra di loro. In palio non ci sono premi da capogiro, ma si compete per l'onore e la gloria - piuttosto effimera - tra il circolo ristretto degli ex talenti.