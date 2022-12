Matthäus: "Lasciate giocare Messi e Mbappé"

INVIATO A DOHA - Domenica Leo Messi lo batterà nel numero di presenze ai Mondiali, raggiungendo quota 26. Lothar Matthäus però non sembra interessato ai numeri in vista della finale tra Francia e Argentina. A margine del torneo di calcio a sei in corso a Doha, che oppone le leggende del calcio mondiale invitate dalla Fifa in Qatar, Matthäus ha analizzato la grande attesa per la partita: «Non ricordo a memoria una finale così equilibrata in un Mondiale. Io per esempio ne ho giocate due di fila ma in entrambi i casi il pronostico era abbastanza definito contro l'Argentina: a Messico '86 erano più forti loro e hanno vinto, a Italia '90 era superiore la Germania e ha vinto. In questo caso invece il pronostico è davvero difficile. Ma è la finale più giusta».